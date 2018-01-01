Новые правила и новые лица: Чем порадует новый сезон «Голоса країни»
- Сьогодні, 10:32
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Сегодня вечером звездные тренеры выберут первых участников нового сезона вокального шоу
Но кроме ярких выступлений участников, поклонники проекта «Голос країни» увидят и нового ведущего. Им стал актер студии «Квартал 95» Артем Гагарин.
Во время выхода программ проекта «Голос країни-8» в эфир Артем Гагарин будет показывать для пользователей социальных сетей интересные моменты закулисья, эксклюзивные интервью с участниками, а также командой проекта.
«Мое появление в восьмом сезоне проекта «Голос країни» было неслучайным, ведь этот сезон объявлен создателями как космический. А я - Гагарин. Полное совпадение! Еще одно - по новым правилам участник, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, сразу покидает сцену без общения со звездными наставниками. Поэтому с ними буду разговаривать я уже за кулисами. Буду стараться рассказать об этом проекте больше, ответить на интересующие вопросы миллионов зрителей», - отметил новоиспеченный ведущий шоу.
Отметим, не только появление Артема Гагарина является новой фишкой знаменитого телепроекта, появились и другие правила шоу - участник, который не развернет ни одного кресла, уходит со сцены без общения с тренерами. Также одним из нововведений сезона стал специальный лифт, на котором вокалисты подниматься на сцену. Кроме этого, в «Голосі країни-8» примет участие рекордное количество звездных участников: певица Злата Огневич, олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, участница «Танців з зірками» и украинская артистка Камалия, певица Ирина Федишин, участник «Танців з зірками» и актер Юрий Ткач и экс-Борис Апрель Зианджа.
Звездными тренерами проекта стали: музыкант и участник Нацотбора на «Евровидение-2018» Сергей Бабкин, победительница «Евровидения-2016» Джамала, продюсер и певец Потап и певица Тина Кароль.