Новые правила и новые лица: Чем порадует новый сезон «Голоса країни»

Сегодня вечером звездные тренеры выберут первых участников нового сезона вокального шоу

Но кроме ярких выступлений участников, поклонники проекта «Голос країни» увидят и нового ведущего. Им стал актер студии «Квартал 95» Артем Гагарин. Во время выхода программ проекта «Голос країни-8» в эфир Артем Гагарин будет показывать для пользователей социальных сетей интересные моменты



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня вечером звездные тренеры выберут первых участников нового сезона вокального шоу

Но кроме ярких выступлений участников, поклонники проекта «Голос країни» увидят и нового ведущего. Им стал актер студии «Квартал 95» Артем Гагарин.

Во время выхода программ проекта «Голос країни-8» в эфир Артем Гагарин будет показывать для пользователей социальных сетей интересные моменты закулисья, эксклюзивные интервью с участниками, а также командой проекта.

«Мое появление в восьмом сезоне проекта «Голос країни» было неслучайным, ведь этот сезон объявлен создателями как космический. А я - Гагарин. Полное совпадение! Еще одно - по новым правилам участник, который не смог развернуть ни одного тренерского кресла, сразу покидает сцену без общения со звездными наставниками. Поэтому с ними буду разговаривать я уже за кулисами. Буду стараться рассказать об этом проекте больше, ответить на интересующие вопросы миллионов зрителей», - отметил новоиспеченный ведущий шоу.

Отметим, не только появление Артема Гагарина является новой фишкой знаменитого телепроекта, появились и другие правила шоу - участник, который не развернет ни одного кресла, уходит со сцены без общения с тренерами. Также одним из нововведений сезона стал специальный лифт, на котором вокалисты подниматься на сцену. Кроме этого, в «Голосі країни-8» примет участие рекордное количество звездных участников: певица Злата Огневич, олимпийская чемпионка Ирина Мерлени, участница «Танців з зірками» и украинская артистка Камалия, певица Ирина Федишин, участник «Танців з зірками» и актер Юрий Ткач и экс-Борис Апрель Зианджа.

Звездными тренерами проекта стали: музыкант и участник Нацотбора на «Евровидение-2018» Сергей Бабкин, победительница «Евровидения-2016» Джамала, продюсер и певец Потап и певица Тина Кароль.