Певица Надя Дорофеева рассказала, как нужно отдыхать, и снялась в фотосессии с чемоданом
- Сьогодні, 10:28
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Розсилка
Певица призналась в своей большой любви к чемоданам
Солистка популярной группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева стала героиней эффектной фотосессии для украинского глянца. В интервью, которое сопровождает снимки, артистка призналась, что отдыхает редко, но стильно и комфортно.
Звезда любит чемоданы и имеет их много разных цветов. Она также любит брать в дорогу теплые красивые носки и вещи oversize. «Я отдыхаю довольно редко, но если получается побездельничать, то сплю по 12:00», - призналась певица.
«Всегда радуюсь семейному отдыху: отпуск этим летом провела вместе с мамой в Турции, например. Это было незабываемо, она радовалась всему вокруг, и я вместе с ней. Считаю, что в путешествиях важна компания, люблю отдыхать с мужем и нашими друзьями», - делится впечатлениями артистка.
Кроме того, Надя заверила, что обожает чемоданы различных цветов и размеров. «Они – неотъемлемая часть моей жизни, потому что мы с командой постоянно гастролируем. Я люблю шутить, что все мое свободное время уходит на то, чтобы собрать чемодан, а потом разобрать его. Он всегда наполнен необходимыми и любимыми вещами, поэтому я так боюсь найти его на багажной ленте в аэропорту», - поделилась артистка.
С собой в самолет Надя обычно берет кепку, несколько пар солнцезащитных очков и пару ярких туфель.
Джерело: Табло ID