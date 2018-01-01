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    Певица Надя Дорофеева рассказала, как нужно отдыхать, и снялась в фотосессии с чемоданом

    Певица призналась в своей большой любви к чемоданам
    Солистка популярной группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева стала героиней эффектной фотосессии для украинского глянца. В интервью, которое сопровождает снимки, артистка призналась, что отдыхает редко, но стильно и комфортно. Звезда любит чемоданы и имеет их много разных цветов. Она также любит брать в дорогу теплые красивые носки и
    • Сьогодні, 10:28
    • Розсилка
    Надя Дорофеева
    Надя Дорофеева

    Певица призналась в своей большой любви к чемоданам

    Солистка популярной группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева стала героиней эффектной фотосессии для украинского глянца. В интервью, которое сопровождает снимки, артистка призналась, что отдыхает редко, но стильно и комфортно.

    Звезда любит чемоданы и имеет их много разных цветов. Она также любит брать в дорогу теплые красивые носки и вещи oversize. «Я отдыхаю довольно редко, но если получается побездельничать, то сплю по 12:00», - призналась певица.

    «Всегда радуюсь семейному отдыху: отпуск этим летом провела вместе с мамой в Турции, например. Это было незабываемо, она радовалась всему вокруг, и я вместе с ней. Считаю, что в путешествиях важна компания, люблю отдыхать с мужем и нашими друзьями», - делится впечатлениями артистка.

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    Певица Надя Дорофеева рассказала, как нужно отдыхать, и снялась в фотосессии с чемоданом
    Певица Надя Дорофеева рассказала, как нужно отдыхать, и снялась в фотосессии с чемоданом
    Певица Надя Дорофеева рассказала, как нужно отдыхать, и снялась в фотосессии с чемоданом

    Кроме того, Надя заверила, что обожает чемоданы различных цветов и размеров. «Они – неотъемлемая часть моей жизни, потому что мы с командой постоянно гастролируем. Я люблю шутить, что все мое свободное время уходит на то, чтобы собрать чемодан, а потом разобрать его. Он всегда наполнен необходимыми и любимыми вещами, поэтому я так боюсь найти его на багажной ленте в аэропорту», - поделилась артистка.

    С собой в самолет Надя обычно берет кепку, несколько пар солнцезащитных очков и пару ярких туфель.

    Джерело: Табло ID

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