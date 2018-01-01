Эпатажная украинская трансгендер Монро снялась в эффектной фотосессии

Звезда столичных тусовок призвала не бояться возраста

Травести-дива Монро, которой недавно исполнилось 40 лет, записала своеобразную оду молодости. Она опубликовала лирическое видео на композицию «40 лет - не 40 дней». «Песенка «40 лет – не 40 дней» - это обращение к женщинам, которые считают, что после определенного возраста на своей жизни можно поставить крест. И



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монро

Звезда столичных тусовок призвала не бояться возраста

Травести-дива Монро, которой недавно исполнилось 40 лет, записала своеобразную оду молодости. Она опубликовала лирическое видео на композицию «40 лет - не 40 дней».

«Песенка «40 лет – не 40 дней» - это обращение к женщинам, которые считают, что после определенного возраста на своей жизни можно поставить крест. И остается только репетировать старость или сожалеть о молодости, которая бесследно прошла», - комментирует этот клип Монро.

«Запомните: возраст существует только в документах, реже туда заглядывайте. Старость придумали фармацевты, а личная жизнь должна быть всегда. А если кто-то заявит, что «в твоем возрасте это неприлично», включите ему мою песню и станцуйте цыганочку», - заявила блондинка.

Читайте также: Стало известно, почему сменивший пол Борис Апрель возвращается на сцену.

Джерело: Табло ID