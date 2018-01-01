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    Эпатажная украинская трансгендер Монро снялась в эффектной фотосессии

    Звезда столичных тусовок призвала не бояться возраста
    Травести-дива Монро, которой недавно исполнилось 40 лет, записала своеобразную оду молодости. Она опубликовала лирическое видео на композицию «40 лет - не 40 дней». «Песенка «40 лет – не 40 дней» - это обращение к женщинам, которые считают, что после определенного возраста на своей жизни можно поставить крест. И
    • Сьогодні, 07:39
    • Розсилка
    Монро
    Монро

    Звезда столичных тусовок призвала не бояться возраста

    Травести-дива Монро, которой недавно исполнилось 40 лет, записала своеобразную оду молодости. Она опубликовала лирическое видео на композицию «40 лет - не 40 дней».

    «Песенка «40 лет – не 40 дней» - это обращение к женщинам, которые считают, что после определенного возраста на своей жизни можно поставить крест. И остается только репетировать старость или сожалеть о молодости, которая бесследно прошла», - комментирует этот клип Монро.

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    Эпатажная украинская трансгендер Монро снялась в эффектной фотосессии
    Эпатажная украинская трансгендер Монро снялась в эффектной фотосессии
    Эпатажная украинская трансгендер Монро снялась в эффектной фотосессии
    Эпатажная украинская трансгендер Монро снялась в эффектной фотосессии

    «Запомните: возраст существует только в документах, реже туда заглядывайте. Старость придумали фармацевты, а личная жизнь должна быть всегда. А если кто-то заявит, что «в твоем возрасте это неприлично», включите ему мою песню и станцуйте цыганочку», - заявила блондинка.

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    Джерело: Табло ID

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