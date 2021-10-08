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    Бешенная сумма. Влад Яма признался, сколько ему нужно для комфортной жизни в Украине

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    Хореограф Влад Яма - Бешенная сумма. Влад Яма признался, сколько ему нужно для комфортной жизни в Украине
    Хореограф Влад Яма
    instagram.com/vladyama_official/

    Артист признался, на какую мечту не хватает денег

    39-летний украинский хореограф Влад Яма вместе с женой мечтают о жилье в Майами, куда они часто приезжают зимой.

    «Мы думали дом в Майами купить, чтобы был. Для полного счастья у канала», – признался Влад Яма в программе «Слава+»

    По словам танцовщика, их с женой мечта стоит от 600 до 800 тысяч долларов! Такую бешеную сумму они пока не собрали. Правда, ведущий Слава Демин заметил, что квартиры в Майами стоят значительно дешевле – от 100 тысяч долларов.

    «За сотку в Майами? Это Бровары, ты перепутал», – с юмором отреагировал Влад Яма.

    Он также добавил, что для комфортной жизни в Украине им с возлюбленной Лилианой и сыном Леоном надо 10 тысяч долларов в месяц.

    «Лучше 20 тысяч долларов – ред. Showbiz 24. Так, чтобы на все хватало, но не бояться за свою жизнь», – пояснил Влад Яма.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости Влад Яма шоу-бизнес
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    Бешенная сумма. Влад Яма признался, сколько ему нужно для комфортной жизни в Украине