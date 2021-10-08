Бешенная сумма. Влад Яма признался, сколько ему нужно для комфортной жизни в Украине

Артист признался, на какую мечту не хватает денег

39-летний украинский хореограф Влад Яма вместе с женой мечтают о жилье в Майами, куда они часто приезжают зимой.

«Мы думали дом в Майами купить, чтобы был. Для полного счастья у канала», – признался Влад Яма в программе «Слава+»

По словам танцовщика, их с женой мечта стоит от 600 до 800 тысяч долларов! Такую бешеную сумму они пока не собрали. Правда, ведущий Слава Демин заметил, что квартиры в Майами стоят значительно дешевле – от 100 тысяч долларов.

«За сотку в Майами? Это Бровары, ты перепутал», – с юмором отреагировал Влад Яма.

Он также добавил, что для комфортной жизни в Украине им с возлюбленной Лилианой и сыном Леоном надо 10 тысяч долларов в месяц.

«Лучше 20 тысяч долларов – ред. Showbiz 24. Так, чтобы на все хватало, но не бояться за свою жизнь», – пояснил Влад Яма.

Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.