Ты будешь замечательным отцом. Монатик трогательно поздравил сына с шестилетием

Артист показал видео из семейного архива

Украинский мультиартист Монатик обнародовал трогательное видео, на котором показал старшего сына. Даниилу исполняется 6 лет и по этому случаю исполнитель сделал очень личную публикацию.

Артист на видео показал Даниила, которого спросил: «Кем ты хочешь стать в будущем?». Мальчик сперва задумался, а потом ответил: «Папой». Именно этот ответ изрядно тронул певца.

View this post on Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

«Сегодня ты уже хочешь быть художником, мультипликатором, а часто врачом. Так интересно, к каким еще профессиям у тебя возникнет жажда. Но тогда, во время твоего 4-летнего интервью, ты сказал слова, которые я переслушиваю, когда очень трудно. Так бывает... Часто…

Понимаю, видео слишком личное, но сегодня хочу поделиться этим моментом, пообещать тебе и себе сделать все, что в моих силах, чтобы ты никогда не хотел забрать эти слова обратно. Чтобы тебе никогда не было стыдно за них. Чтобы, когда ты будешь в моем сегодняшнем возрасте, твой сын ответил тебе так же, а дочь, чтобы сказала, что ищет любви, такого же доблестного мужа, как ее отец.

С шестым днем рождения, Даня! Придет время и ты будешь замечательным отцом, а пока наслаждайся детством, а я продолжу учиться отвечать твоим детским желаниям…», - написал Монатик.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

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