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    Ты будешь замечательным отцом. Монатик трогательно поздравил сына с шестилетием

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    Певец Монатик - Ты будешь замечательным отцом. Монатик трогательно поздравил сына с шестилетием
    Певец Монатик
    instagram.com/monatik_official/

    Артист показал видео из семейного архива

    Украинский мультиартист Монатик обнародовал трогательное видео, на котором показал старшего сына. Даниилу исполняется 6 лет и по этому случаю исполнитель сделал очень личную публикацию.

    Артист на видео показал Даниила, которого спросил: «Кем ты хочешь стать в будущем?». Мальчик сперва задумался, а потом ответил: «Папой». Именно этот ответ изрядно тронул певца.

    «Сегодня ты уже хочешь быть художником, мультипликатором, а часто врачом. Так интересно, к каким еще профессиям у тебя возникнет жажда. Но тогда, во время твоего 4-летнего интервью, ты сказал слова, которые я переслушиваю, когда очень трудно. Так бывает... Часто…

    Понимаю, видео слишком личное, но сегодня хочу поделиться этим моментом, пообещать тебе и себе сделать все, что в моих силах, чтобы ты никогда не хотел забрать эти слова обратно. Чтобы тебе никогда не было стыдно за них. Чтобы, когда ты будешь в моем сегодняшнем возрасте, твой сын ответил тебе так же, а дочь, чтобы сказала, что ищет любви, такого же доблестного мужа, как ее отец.

    С шестым днем рождения, Даня! Придет время и ты будешь замечательным отцом, а пока наслаждайся детством, а я продолжу учиться отвечать твоим детским желаниям…», - написал Монатик.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: знаменитости дети звезд Монатик шоу-бизнес
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    Ты будешь замечательным отцом. Монатик трогательно поздравил сына с шестилетием