Как навсегда избавиться от целлюлита. Модель Playboy раскрыла необычный способ

Модель также отметила, что катание на роликах приносит ей удовольствие и радость

Модель американского эротического журнала Playboy раскрыла необычный способ похудеть и избавиться от целлюлита. В качестве метода избавления от «апельсиновой корки» на теле она назвала занятие определенным видом активного отдыха и спорта. Об этом сообщает Daily Star.

По словам Лу Дуарте (Lu Duarte), держать свое тело в форме ей помогает катание на роликах. Она заверила, что катается по пять часов в день. «Это помогает мне укрепить мышцы и похудеть. Я чувствую себя намного сильнее, чем раньше. Я даже больше не знаю, что такое целлюлит, и поняла, что моя талия стала тоньше, а изгибы – более выразительными», – пояснила героиня материала.

Модель также отметила, что катание на роликах приносит ей удовольствие и радость. «Приятнее всего то, что это весело! Это все равно что стать ребенком и заниматься спортом весь день, вы даже не думаете об этом как об упражнении. Словно это забавная игра с дополнительным бонусом в виде хорошей фигуры», – сказала Дуарте.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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