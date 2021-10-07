Популярная российская певица не ездит в Крым из-за родственников во Львове

У артистки нет своей позиции относительной войны на востоке Украины

Известная российская певица Анжелика Варум на YouTube-канале «А поговорить?» назвала российско-украинскую войну «сумасшедшим домом».

Артистка отметила, что около пяти лет не была в родном Львове, но при этом въезд на Украину ей открыт. «Я не езжу в Крым уже очень много лет. Нет возможности, потому что я попадаю в "черные списки" и не смогу приехать во Львов. У меня там родные», – сказала Варум.

Она заявила, что «посылает» всех, кто пытается выяснить у нее, на чьей она стороне. «Здесь не может быть никакой позиции. Я что, сумасшедшая? Я за человечество, за мирное сосуществование», – высказалась певица. Она добавила, что есть нечто нездоровое в том, что «люди собираются стайками и кучками».

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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