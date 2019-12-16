Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
Работник будет обучать новых сотрудников, а также не забывать поздравлять с днем рождения всех членов королевского семейства
В обязанности директора по SMM будет входить еще и поиск новых способов продвижения образа монархии в Интернете
В Букингемском дворце появилась новая вакансия. 93-летняя Елизавета II ищет директора по социальным сетям. Новый сотрудник будет заниматься всеми страницами королевы Великобритании в Сети.
Зарплата составит от 45 до 50 тысяч фунтов. Кроме этого нового члена королевского штата ждут бесплатные обеды и ежегодный отпуск на протяжении 33 дней.
В обязанности директора по SMM будет входить еще и поиск новых способов продвижения образа монархии в Интернете. Креативность приветствуется, но в умеренных количествах.
Этот человек будет обучать новых сотрудников, а также не забывать поздравлять с днем рождения всех членов королевского семейства.