  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании

    • Розсилка
    <p>Работник будет обучать новых сотрудников, а также не забывать поздравлять с днем рождения всех членов королевского семейства</p> <div></div> - Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании

    Работник будет обучать новых сотрудников, а также не забывать поздравлять с днем рождения всех членов королевского семейства

    В обязанности директора по SMM будет входить еще и поиск новых способов продвижения образа монархии в Интернете

    В Букингемском дворце появилась новая вакансия. 93-летняя Елизавета II ищет директора по социальным сетям. Новый сотрудник будет заниматься всеми страницами королевы Великобритании в Сети.

    Зарплата составит от 45 до 50 тысяч фунтов. Кроме этого нового члена королевского штата ждут бесплатные обеды и ежегодный отпуск на протяжении 33 дней.

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании
    Бесплатные обеды и $60 тысяч: вакансия мечты от королевы Великобритании

    В обязанности директора по SMM будет входить еще и поиск новых способов продвижения образа монархии в Интернете. Креативность приветствуется, но в умеренных количествах.

    Этот человек будет обучать новых сотрудников, а также не забывать поздравлять с днем рождения всех членов королевского семейства.

     

    Королева Елизавета II социальная сеть
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ