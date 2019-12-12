  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Кейт Миддлтон в бриллиантовой тиаре принцессы Дианы восхитила гостей Букингемского дворца (фото)

    • Розсилка
    <p>37-летняя Кейт Миддлтон выглядела по‑королевски ослепительно</p> <div></div> - Кейт Миддлтон в бриллиантовой тиаре принцессы Дианы восхитила гостей Букингемского дворца (фото)

    37-летняя Кейт Миддлтон выглядела по‑королевски ослепительно

    Герцогиня Кембриджская появилась на вечере в темно-синем бархатном платье

    В Букингемском дворце прошел прием дипломатического корпуса, который королева Елизавета II традиционно устраивает незадолго до Рождества. 93-летняя Елизавета выбрала для мероприятия роскошное белое вечернее платье от своего любимого дизайнера Анджелы Келли. Голову монархини увенчала тиара с бриллиантами и изумрудами, которая в свое время была и изготовлена для жены великого российского князя Владимира Александровича.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Кейт Миддлтон в бриллиантовой тиаре принцессы Дианы восхитила гостей Букингемского дворца (фото)
    Кейт Миддлтон в бриллиантовой тиаре принцессы Дианы восхитила гостей Букингемского дворца (фото)
    Кейт Миддлтон в бриллиантовой тиаре принцессы Дианы восхитила гостей Букингемского дворца (фото)
    Кейт Миддлтон в бриллиантовой тиаре принцессы Дианы восхитила гостей Букингемского дворца (фото)
    Кейт Миддлтон в бриллиантовой тиаре принцессы Дианы восхитила гостей Букингемского дворца (фото)
    Кейт Миддлтон в бриллиантовой тиаре принцессы Дианы восхитила гостей Букингемского дворца (фото)
    Кейт Миддлтон в бриллиантовой тиаре принцессы Дианы восхитила гостей Букингемского дворца (фото)

    37-летняя Кейт Миддлтон выглядела по‑королевски ослепительно. Герцогиня Кембриджская появилась на вечере в темно-синем бархатном платье и своей любимой тиаре с бриллиантами и жемчугом «Любовный узел». Ранее она принадлежала покойной принцессе Диане. «Серьги и колье Кейт Миддлтон любезно одолжила королева. Колье под названием «Низам Хайдабарада» было подарком Елизавете на ее свадьбу в 1947 году», — сообщает Daily Mail.

     

    мода и красота Кейт Миддлтон Королева Елизавета II как быть модным
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ