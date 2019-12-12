Кейт Миддлтон в бриллиантовой тиаре принцессы Дианы восхитила гостей Букингемского дворца (фото)



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37-летняя Кейт Миддлтон выглядела по‑королевски ослепительно

Герцогиня Кембриджская появилась на вечере в темно-синем бархатном платье

В Букингемском дворце прошел прием дипломатического корпуса, который королева Елизавета II традиционно устраивает незадолго до Рождества. 93-летняя Елизавета выбрала для мероприятия роскошное белое вечернее платье от своего любимого дизайнера Анджелы Келли. Голову монархини увенчала тиара с бриллиантами и изумрудами, которая в свое время была и изготовлена для жены великого российского князя Владимира Александровича.

37-летняя Кейт Миддлтон выглядела по‑королевски ослепительно. Герцогиня Кембриджская появилась на вечере в темно-синем бархатном платье и своей любимой тиаре с бриллиантами и жемчугом «Любовный узел». Ранее она принадлежала покойной принцессе Диане. «Серьги и колье Кейт Миддлтон любезно одолжила королева. Колье под названием «Низам Хайдабарада» было подарком Елизавете на ее свадьбу в 1947 году», — сообщает Daily Mail.