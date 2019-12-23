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    Шоу-биз

    Билли Айлиш показала очень скромную обстановку своего дома (видео)

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    <p>Несмотря на многомиллионные доходы, девушка по-прежнему живет в спартанских условиях</p> <div></div> - Билли Айлиш показала очень скромную обстановку своего дома (видео)

    Несмотря на многомиллионные доходы, девушка по-прежнему живет в спартанских условиях

    В кадре также появляется мама певицы в растянутых джинсах и толстовке

    18-летняя певица Билли Айлиш, ставшая на редкость популярной в этом году, вышла на многомиллионные доходы. Тем не менее, она продолжает жить в скромном маленьком доме в очень спартанских условиях.

    Оценить «квадратные метры» американской суперзвезды можно, обратившись на YouTube, где разместили программу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Сразу же бросается в глаза повидавшая виды дешевая мебель, облезлая краска на стенах, дверях и оконных рамах, убогие шторы.

    Да и в целом дом очень тесный и старый. Мебель в комнате Айлиш наставлена впритык друг к другу, словно это не дом звезды мирового масштаба, а далеко не самая лучшая квартира в российской «хрущевке».

    В кадре также появляется мама певицы, которая даже не удосужилась принарядиться перед приходом телевизионщиков. Женщина предстала в растянутых джинсах и унылой толстовке

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    знаменитости певица шоу-бизнес дом
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