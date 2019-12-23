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    Верка Сердючка и Руслана выступили на концерте всех звезд Евровидения

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    Верка Сердючка и Руслана выступили на концерте всех звезд Евровидения

    Открыли грандиозное шоу звезд «Дикие танцы», а в финале пятнадцатитысячный зал зажег под Lasha tumbai

    В столице Нидерландов, Амстердаме, состоялось грандиозное шоу Het Grote Songfestivalfeest с участием звезд «Евровидения» предыдущим годов.

    На концерте выступили и украинские артисты - победительница «Евровидения 2004» Руслана и обладательница второго места на «Евровидении 2007» Верка Сердючка.

    Для Русланы это выступление символическое, ведь с момента ее победы на «Евровидении 2004» прошло уже 15 лет. Но звезда мало изменилась, и сама Руслана не испытывает особых изменений.

    «Мы просто остались теми, кем мы есть. А когда ты остаешься собой, то все органично. Все драйвово и кайфово», - призналась Руслана в интервью Екатерине Осадчей.

    Нашлось в Нидерландах место и разговорам о политике. Руслана рассказала, что после Майдана ее приглашали стать кандидатом в президенты Украины.

    «Я не говорю, что стала бы им. Но так могло бы быть. Это не моя игра. Наверное мое нутро не выдерживает эти «расклады», - рассказывает артистка.

    Для Верки Сердючки это выступление тоже стало очень важным.

    «Впервые в этой поездке мы без мамы. Я не могу сказать, где она. Но нам с командой впервые станет на всех шампанского, чтобы напиться», - шутит звезда.

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    Верка Сердючка и Руслана выступили на концерте всех звезд Евровидения
    Верка Сердючка и Руслана выступили на концерте всех звезд Евровидения
    Верка Сердючка и Руслана выступили на концерте всех звезд Евровидения
    Верка Сердючка и Руслана выступили на концерте всех звезд Евровидения
    Верка Сердючка и Руслана выступили на концерте всех звезд Евровидения
    Верка Сердючка и Руслана выступили на концерте всех звезд Евровидения
    Верка Сердючка и Руслана выступили на концерте всех звезд Евровидения

    Интересно то, что Сердючка стала настоящим хедлайнером концерта, несмотря на то, что не выиграла конкурс в 2007 году. А вот победительницы «Евровидении 2007» на концерте даже не было.

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