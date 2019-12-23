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    Шоу-биз

    Макс Барских поделился планами на Новый год

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    Макс Барских поделился планами на Новый год

    До Нового года остается все меньше и меньше времени. А это значит, что определяться с выбором праздичного наряда, местом проведения и планами на новогоднюю ночь нужно быстрее

    Некоторые знаменитости уже знают, как отпразднуют Новый год 2020. Так, Макс Барских признался, где его можно будет увидеть в праздничную ночь.

    Артист поделился, что 31 декабря он улетает в Америку, ведь на Новый год певец будет выступать в Майами. Соответственно, сумма гонорара за выступление увеличится в несколько раз.

    "Минимум в два раза. Иногда я отказываюсь от концерта когда хочу быть с семьей. Такое было два года назад. Я очень устал гастролировать и остался с родными и друзьями", – признался исполнитель.

    Макс Барских немало времени проводит в Лос-Анджелесе. Там артист вдохновляется и творит новые хиты. Певец рассказал, планирует ли покупать недвижимость в Америке.

    «Мечта такая была. Я думал, поскольку сейчас падают цены на жилье в Лос-Анджелесе. Впрочем, потом я наткнулся на информацию о налогах и решил, что лучше снимать, будет меньше хлопот», – поделился звезда.

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