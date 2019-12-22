Джастин Бибер показал пикантное фото с женой



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Певец позировал в спущенных джинсах, из-под которых были заметны боксерки

Музыкант трогательно обратился к модели.

25-летний Джастин Бибер опубликовал пикантный снимок с 23-летней Хейли Бибер Черно-белые тона прибавили кадру чувственности. Певец позировал в спущенных джинсах, из-под которых были заметны боксеры Calvin Klein. Джастин обнажил торс, но на голове у него осталась стильная шапка-бини.

Музыкант был запечатлен со спины: он обнимал Хейли, которая сидела на комоде между его ног. Модель пристально смотрела в камеру, прижимаясь к плечу мужа.