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    Шоу-биз

    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов на борьбу с коронавирусом

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    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов на борьбу с коронавирусом
    Актеры пожертвовали деньги продовольственным организациям

    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ежегодно занимаются благотворительностью

    Звездная пара сделала пожертвование в размере одного миллиона долларов, чтобы поддержать людей во время коронавируса. 

    Блейк и Райан направили деньги двум некоммерческим организациям: Feeding America и Food Banks Canada. Об этом пара сообщила на своих страничках в Instragram.

    «Коронавирус ужасно повлиял на пожилых людей и людей с низким доходом. Мы с Блейк жертвуем миллион долларов в эти две организации. Им нужна ваша помощь. И если вы можете помочь, сделайте это», — призвал всех Райан Рейнольдс. 

    Тем временем Блейк Лайвли добавила, что несмотря на необходимость вынужденной изоляции, во время эпидемии коронавируса можно продолжать поддерживать связь с другими людьми благодаря Facetime или Skype. 

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    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов на борьбу с коронавирусом
    Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов на борьбу с коронавирусом

    «Помните о любви, которая поможет нам пройти через это, не взирая на все трудности. Все мы можем сделать что-то друг для друга, даже если для этого просто нужно остаться дома», — написала Лайвли. 

     «А теперь скажите кто-нибудь Райану, что его «эмоциональное дистанцирование» от тещи — это не обстоятельство. Ничто его не спасет», — пошутила актриса. 


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