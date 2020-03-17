Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов на борьбу с коронавирусом



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Актеры пожертвовали деньги продовольственным организациям

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ежегодно занимаются благотворительностью

Звездная пара сделала пожертвование в размере одного миллиона долларов, чтобы поддержать людей во время коронавируса.

Блейк и Райан направили деньги двум некоммерческим организациям: Feeding America и Food Banks Canada. Об этом пара сообщила на своих страничках в Instragram.

«Коронавирус ужасно повлиял на пожилых людей и людей с низким доходом. Мы с Блейк жертвуем миллион долларов в эти две организации. Им нужна ваша помощь. И если вы можете помочь, сделайте это», — призвал всех Райан Рейнольдс.

Тем временем Блейк Лайвли добавила, что несмотря на необходимость вынужденной изоляции, во время эпидемии коронавируса можно продолжать поддерживать связь с другими людьми благодаря Facetime или Skype.

«Помните о любви, которая поможет нам пройти через это, не взирая на все трудности. Все мы можем сделать что-то друг для друга, даже если для этого просто нужно остаться дома», — написала Лайвли.

«А теперь скажите кто-нибудь Райану, что его «эмоциональное дистанцирование» от тещи — это не обстоятельство. Ничто его не спасет», — пошутила актриса.



