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    Шоу-биз

    Регина Тодоренко поделилась планам на время карантина

    • Розсилка
    Регина Тодоренко поделилась планам на время карантина
    Телеведущая раскрыла свои планы на карантин

    Тодоренко рассказала, чем будет заниматься в свободное время

    Карантин, связанный с бушующим во всем мире коронавирусом, внес свои коррективы в планы Регины.

    Так, ведущая пока не отказалась от съемок в передачах и старается не падать духом. Она опубликовала фото в майке трендового горчичного оттенка, на котором позирует с непривычной прической – две аккуратные косички, вплетенные по бокам.

    «Буквально неделю назад беседовали с Доктором Комаровским по поводу вируса непонятного происхождения, который разбушевался на тот момент в 105 странах. Сегодня статистика на Who.int изменилась. Уже 148 стран борются с неизвестной хворью. Мы стараемся не падать духом и продолжаем снимать небольшой командой «Регина+1», «Пятницу с Региной» и «Маска» - написала энергичная звезда, которая пока не собирается бросать любимую работу.

    Регина сообщила, что во всем привыкла искать позитив, поэтому внезапно появившееся свободное время использует с толком.

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    instagram.com/reginatodorenko

    «Очень хочется поддаться всеобщей истерии и броситься в магазин за продуктами. Тем более, ссылаясь на ситуацию в штатах, где люди опустошали полки в торговых центрах, запасаясь всем необходимым, будто в ожидании апокалипсиса, мне становится немного не по себе. Школы закрыты, скопление более 50 человек запрещены (хорошо, что в моей команде ровно 50). Но во всем необходимо искать плюсы. Во время карантина есть возможность посмотреть километры фильмов, прочитать тонны книг и проделать то, что постоянно оставляешь на завтра. Я даже решила записаться на онлайн курс в Стенфорд . Вот и пришло время заняться саморазвитием. Интернет всем нам в помощь. У вас уже есть планы на карантин? Дай Бог, чтоб все были здоровы!» - написала ведущая.

    знаменитости фотография
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