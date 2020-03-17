Регина Тодоренко поделилась планам на время карантина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведущая раскрыла свои планы на карантин

Тодоренко рассказала, чем будет заниматься в свободное время

Карантин, связанный с бушующим во всем мире коронавирусом, внес свои коррективы в планы Регины.

Так, ведущая пока не отказалась от съемок в передачах и старается не падать духом. Она опубликовала фото в майке трендового горчичного оттенка, на котором позирует с непривычной прической – две аккуратные косички, вплетенные по бокам.

«Буквально неделю назад беседовали с Доктором Комаровским по поводу вируса непонятного происхождения, который разбушевался на тот момент в 105 странах. Сегодня статистика на Who.int изменилась. Уже 148 стран борются с неизвестной хворью. Мы стараемся не падать духом и продолжаем снимать небольшой командой «Регина+1», «Пятницу с Региной» и «Маска» - написала энергичная звезда, которая пока не собирается бросать любимую работу.

Регина сообщила, что во всем привыкла искать позитив, поэтому внезапно появившееся свободное время использует с толком.

instagram.com/reginatodorenko

«Очень хочется поддаться всеобщей истерии и броситься в магазин за продуктами. Тем более, ссылаясь на ситуацию в штатах, где люди опустошали полки в торговых центрах, запасаясь всем необходимым, будто в ожидании апокалипсиса, мне становится немного не по себе. Школы закрыты, скопление более 50 человек запрещены (хорошо, что в моей команде ровно 50). Но во всем необходимо искать плюсы. Во время карантина есть возможность посмотреть километры фильмов, прочитать тонны книг и проделать то, что постоянно оставляешь на завтра. Я даже решила записаться на онлайн курс в Стенфорд . Вот и пришло время заняться саморазвитием. Интернет всем нам в помощь. У вас уже есть планы на карантин? Дай Бог, чтоб все были здоровы!» - написала ведущая.