Жена убитого в Киеве российского политика устроила скандал в эфире телешоу

Оперная певица в эфире российского федерального канала напомнила о муже — убитым в Киеве политике

Оперная певица Мария Максакова, которая недавно вернулась в Россию, устроила скандал в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В передаче она поругалась с одной из приглашенных экспертов.

Максакова стала героиней нового выпуска шоу с ведущим Дмитрием Борисовым. В ходе передачи певица критически отозвалась о матери и других членах своей семьи. Она пояснила, что чувствует себя «пробудившейся от комы» обеспеченной женщиной, имущество которой уже поделили все наследники.

Запорожцева в ответ констатировала, что у Максаковой «духовно-нравственная инвалидность». «В основном это изучает православная психология. Вы — человек, который не чувствует чужой боли, только собственную боль. Ни боль мамы, ни боль детей. Это и есть инвалидность», — заметила эксперт.

В ответ на это Максакова перешла на крик в адрес Запорожцевой и попыталась уйти из студии. «А мою боль кто-то здесь слышит? Может, у них убили мужа в самом расцвете сил? Я уйду отсюда. Это невыносимо! Это вы моральный урод, а не я!» — выкрикнула оперная певица и собралась уходить.

Борисов вмешался и попросил Максакову вернуться в эфир. Ведущий отказал певице в том, чтобы выбирать между ней и Запорожцевой. «Оскорбления я терпеть не готова, я к вам за психологической консультацией не обращалась!» — добавила Максакова в адрес эксперта. В итоге Борисов сумел убедить артистку вернуться в студию программы.

Ранее Марию Максакову обвинили в алкоголизме и употреблении наркотиков.