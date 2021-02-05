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    Жизнь

    Жена убитого в Киеве российского политика устроила скандал в эфире телешоу

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    Певица Мария Максакова - Жена убитого в Киеве российского политика устроила скандал в эфире телешоу
    Певица Мария Максакова

    Оперная певица в эфире российского федерального канала напомнила о муже — убитым в Киеве политике

    Оперная певица Мария Максакова, которая недавно вернулась в Россию, устроила скандал в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В передаче она поругалась с одной из приглашенных экспертов.

    Максакова стала героиней нового выпуска шоу с ведущим Дмитрием Борисовым. В ходе передачи певица критически отозвалась о матери и других членах своей семьи. Она пояснила, что чувствует себя «пробудившейся от комы» обеспеченной женщиной, имущество которой уже поделили все наследники.

    Запорожцева в ответ констатировала, что у Максаковой «духовно-нравственная инвалидность». «В основном это изучает православная психология. Вы — человек, который не чувствует чужой боли, только собственную боль. Ни боль мамы, ни боль детей. Это и есть инвалидность», — заметила эксперт.

    В ответ на это Максакова перешла на крик в адрес Запорожцевой и попыталась уйти из студии. «А мою боль кто-то здесь слышит? Может, у них убили мужа в самом расцвете сил? Я уйду отсюда. Это невыносимо! Это вы моральный урод, а не я!» — выкрикнула оперная певица и собралась уходить.

    Борисов вмешался и попросил Максакову вернуться в эфир. Ведущий отказал певице в том, чтобы выбирать между ней и Запорожцевой. «Оскорбления я терпеть не готова, я к вам за психологической консультацией не обращалась!» — добавила Максакова в адрес эксперта. В итоге Борисов сумел убедить артистку вернуться в студию программы.

    Ранее Марию Максакову обвинили в алкоголизме и употреблении наркотиков.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес София Ротару
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