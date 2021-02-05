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    Шоу-биз

    Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого. Как она выглядела (фото)

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    Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого. Как она выглядела (фото)

    Иваненко и Высоцкий начали встречаться в середине 1960-х годов

    Cкончалась возлюбленная Владимира Высоцкого советская актриса Татьяна Иваненко. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

    «В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», — передает источник агентства. Причина смерти не названа.

    В правоохранительных органах также отметили, что осенью 2018 года у артистки отказали ноги. Она жила в небольшой квартире в одном из спальных районов столицы и редко покидала дом. От общения с журналистами всегда отказывалась.

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    Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого. Как она выглядела (фото)
    Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого. Как она выглядела (фото)
    Умерла возлюбленная Владимира Высоцкого. Как она выглядела (фото)

    Татьяна Иваненко родилась в 1941 году. Сразу после выпуска с актерского факультета ВГИКа в 1966 году была принята в труппу Театра драмы и комедии на Таганке. В нем она трудилась до конца 1990-х годов. По информации из свободных источников, Иваненко и Высоцкий начали встречаться в середине 1960-х годов, будучи партнерами по сцене. Вдвоем они не жили, но неоднократно ездили вместе на гастроли и в киноэкспедиции. Певец посвятил женщине немало песен. Их романтические отношения продлились до середины 1970-х годов. От Высоцкого актриса родила дочь Анастасию, которую тот не признал.

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    «Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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