Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь

Звезда снимется в новом комедийном сериале

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снимется в новом комедийном сериале A Boob’s Life («Жизнь груди»). Об этом сообщает Deadline.

По сюжету грудь 40-летней главной героини Лесли заговорит с собственной хозяйкой, которая переживает личный кризис. Уточняется, что шоу раскроет тему того, как воспринимается женское тело в культуре, помешанной на этой части тела. Проект будет создан по мотивам книги Лесли Лер «Жизнь болвана: как одержимость Америки сформировала меня и тебя».

Новый сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Сальма Хайек не только исполнит в нем главную роль, но также выступит исполнительным продюсером.

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