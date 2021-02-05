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    Шоу-биз

    Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь

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    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек - Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь
    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек

    Звезда снимется в новом комедийном сериале

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снимется в новом комедийном сериале A Boob’s Life («Жизнь груди»). Об этом сообщает Deadline.

    По сюжету грудь 40-летней главной героини Лесли заговорит с собственной хозяйкой, которая переживает личный кризис. Уточняется, что шоу раскроет тему того, как воспринимается женское тело в культуре, помешанной на этой части тела. Проект будет создан по мотивам книги Лесли Лер «Жизнь болвана: как одержимость Америки сформировала меня и тебя».

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    Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь
    Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь
    Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь
    Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь
    Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь
    Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь
    Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь
    Сальма Хайек покажет, как разговаривает ее собственная грудь

    Новый сериал выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Сальма Хайек не только исполнит в нем главную роль, но также выступит исполнительным продюсером.

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