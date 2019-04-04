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    Шоу-биз

    Блондинка и Мерседес: Вера Брежнева восхитила сеть снимком в автомобиле

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    Вера Брежнева - Блондинка и Мерседес: Вера Брежнева восхитила сеть снимком в автомобиле
    Вера Брежнева

    37-летняя певица обожает водить. Она сфотографировалась в одном из любимых автомобилей — красном «Мерседесе»

    Вера Брежнева опубликовала кадр, который традиционно собрал сотни восторженных комментариев. На снимке знаменитая блондинка позировала за рулем красного «Мерседеса» в повседневном, но модном образе. Певица выбрала белую футболку оверсайз, широкие классические брюки и кеды Adidas. Модное сочетание звезда дополнила солнцезащитными очками.

    «Зарисовка: Блондинка и Мерседес. Вы можете написать свои ассоциации», — подписала фотографию Брежнева.


    Вера Брежнева. фото: Instagram

    Вера Брежнева. фото: Instagram

    Напомним, что ранее Вера Брежнева заявила, что несмотря на то, что родилась в Украине, не считает себя украинской певицей.

    Напомним, что это не первая «антиукраинская ласточка» певицы.

    В 2017 году Вера Брежнева «забыла», что снимала видеоклип на композицию «Близкие люди» во Львове.

    Джерело: graziamagazine.ru

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