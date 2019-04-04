Maruv спела на юбилее российского продюсера
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На юбилее Пригожина «заробитчанка» исполнила хит Drunk Groove
Украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2019 Maruv выступала на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина.
Видео выступления Maruv опубликовала в Instagram жена продюсера, певица Валерия.
Maruv вышла на сцену в розовом парике, очках и зеленом пиджаке.
На юбилее Пригожина певица исполнила хит Drunk Groove.
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Напомним, представительница российского лейбла Maruv победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать контракт с «Суспільним».
Поскольку занявшие второе и третье места Freedom-jazz и Kazka отказались ехать на Евровидение, Украина не будет участвовать в песенному конкурсе.