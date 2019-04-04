Maruv спела на юбилее российского продюсера



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На юбилее Пригожина «заробитчанка» исполнила хит Drunk Groove

Украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2019 Maruv выступала на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина.

Видео выступления Maruv опубликовала в Instagram жена продюсера, певица Валерия.

Maruv вышла на сцену в розовом парике, очках и зеленом пиджаке.

На юбилее Пригожина певица исполнила хит Drunk Groove.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daniil Goloshchapov (@valeriya_iosif_live) 2 Апр 2019 в 7:04 PDT

Напомним, представительница российского лейбла Maruv победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать контракт с «Суспільним».





Поскольку занявшие второе и третье места Freedom-jazz и Kazka отказались ехать на Евровидение, Украина не будет участвовать в песенному конкурсе.