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    Шоу-биз

    Maruv спела на юбилее российского продюсера

    • Розсилка
    Maruv - Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv

    На юбилее Пригожина «заробитчанка» исполнила хит Drunk Groove

    Украинская певица и победительница Национального отбора на Евровидение-2019 Maruv выступала на юбилее российского продюсера Иосифа Пригожина.

    Видео выступления Maruv опубликовала в Instagram жена продюсера, певица Валерия.

    Maruv вышла на сцену в розовом парике, очках и зеленом пиджаке.

    На юбилее Пригожина певица исполнила хит Drunk Groove.

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    Публикация от Daniil Goloshchapov (@valeriya_iosif_live)

    Напомним, представительница российского лейбла Maruv победила в нацотборе на Евровидение-2019, но отказалась подписывать контракт с «Суспільним».

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    на весь екран згорнути
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера
    Maruv спела на юбилее российского продюсера


    Поскольку занявшие второе и третье места Freedom-jazz и Kazka отказались ехать на Евровидение, Украина не будет участвовать в песенному конкурсе.

    знаменитости Евровидение певица шоу-бизнес Maruv новости
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