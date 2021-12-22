Богдан раскрыл секрет своего темперамента

Богдан: «Я не пытаюсь быть ни сексуальным, ни сексапильным»

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что причина его горячего темперамента – его родители, поэтому у них и нужно спрашивать. Об этом эксчиновник заявил в интервью Наталии Влащенко, отвечая на вопрос, почему его личные отношения с женщинами не продолжаются долго.

«Почему у меня такой темперамент? Это претензии к родителям, ну такой я. Я не пытаюсь быть ни сексуальным, ни сексапильным, и все мои интервью о том, что я не хочу всем нравиться и быть политиком. Я не хочу вести себя так, чтобы всем понравилось. Если моя норма поведения, которую я себе позволяю с разными людьми по-разному, этого человека устраивает, тогда мне с этим человеком интересно общаться и я буду общаться. Если не устраивает, то нет, не учи меня», – заявил Богдан.

Напомним, бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в начале декабря громко отметил свой день рождения. К 45-летию бизнесмена съехалось немало гостей, среди которых была и новая пассия эксчиновника. Новая девушка бизнесмена – Оксана Ватаманюк, модель из Черновцов, ей 26 лет.

Также бывший глава Офиса президента Андрей Богдан признался, что помогает экс-спикеру Рады Дмитрию Разумкову

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