Богдан розкрив правду про свої взаємини із Разумковим

Богдан: «Допомагаю, чим можу. Грошей не даю»

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан зізнався, що допомагає ексспікеру Ради Дмитру Разумкову. Про це Богдан заявив в інтерв’ю Наталії Влащенко.

Щоправда, у чому саме його допомога, ексчиновник не уточнив. Лише зазначив, що вона не фінансова. Також Богдан визнав, що ставиться з повагою до Разумкова.

«Чим можу, тим і помагаю. Я Діму поважаю. Допомагаю, чим можу. Грошей не даю», – уточнив колишній керівник Офісу президента.

Нагадаємо, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан вважає, що президент Володимир Зеленський зробить «достойний вибір», якщо призначить народного депутата Миколу Тищенка наступним прем’єр-міністром, адже «слуга» дуже йому вірний

Раніше Богдан зізнався у тому, що зробив помилку, коли вніс Єлизавету Богуцьку до списку партії «Слуга народу» та порадив їй «брати гроші і мовчати». Це після того, як Богуцька опублікувала пост про відставку спікера Ради Дмитра Разумкова та згадала про Богдана.

Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати України відправили у відставку спікера Дмитра Разумкова.

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