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    Богдан розкрив правду про свої взаємини із Разумковим

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    Богдан висловив свою повагу Разумкову - Богдан розкрив правду про свої взаємини із Разумковим
    Богдан висловив свою повагу Разумкову
    фото fakty.ua

    Богдан: «Допомагаю, чим можу. Грошей не даю»

    Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан зізнався, що допомагає ексспікеру Ради Дмитру Разумкову. Про це Богдан заявив в інтерв’ю Наталії Влащенко.

    Щоправда, у чому саме його допомога, ексчиновник не уточнив. Лише зазначив, що вона не фінансова. Також Богдан визнав, що ставиться з повагою до Разумкова.

    «Чим можу, тим і помагаю. Я Діму поважаю. Допомагаю, чим можу. Грошей не даю», – уточнив колишній керівник Офісу президента.

    Нагадаємо, колишній голова Офісу президента Андрій Богдан вважає, що президент Володимир Зеленський зробить «достойний вибір», якщо призначить народного депутата Миколу Тищенка наступним прем’єр-міністром, адже «слуга» дуже йому вірний

    Раніше Богдан зізнався у тому, що зробив помилку, коли вніс Єлизавету Богуцьку до списку партії «Слуга народу» та порадив їй «брати гроші і мовчати». Це після того, як Богуцька опублікувала пост про відставку спікера Ради Дмитра Разумкова та згадала про Богдана.

    Нагадаємо, 7 жовтня народні депутати України відправили у відставку спікера Дмитра Разумкова.

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    Теги: партії політика Володимир Зеленський Дмитро Разумков Андрій Богдан
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    Богдан розкрив правду про свої взаємини із Разумковим