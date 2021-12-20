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    Богдан назвав Арахамію «страшною помилкою»

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    Колишній керівник Офісу президента вважає, що Арахамія &laquo;продався за три срібники&raquo; - Богдан назвав Арахамію «страшною помилкою»
    Колишній керівник Офісу президента вважає, що Арахамія «продався за три срібники»
    фото politeka.net

    Богдан:«Найбільша моя страшна помилка – це Давид Арахамія»

    Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан називає своєю великою помилкою те, що привів у парламент керівника фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. У цьому він зізнався в інтерв’ю Наталії Влащенко.

    «Найбільша моя страшна помилка – це Давид Арахамія. Мені реально соромно дивитися у дзеркало, що я привів цю людину. Я з ним познайомився на злеті волонтерів. Я активно волонтерив у 2014 році і їздив на фронт. Мені енергетично сподобалася ця людина. Він не просто щось казав, і возив каски. Ми вантажівки возили із Норвегії, їх бронювали. Ми ризикували, цим займалися молоді студенти. Уночі їхали, билися з цими прикордонниками і привозили на фронт. Він (Арахамія- ред.) робив свою частину роботи, він горів бажанням допомогти своїй країні. Але, коли є поруч гроші, а там ідея, то виходить, що запал трансформується в три срібники», – заявив Богдан.

    До слова, Арахамія порадив Богдану звертатися до правоохоронних органів, якщо він володіє інформацією про зарплати в конвертах депутатів.

    До слова, раніше Андрій Богдан повідомив, що президент Володимир Зеленський дав команду Державному бюро розслідувань організувати його кримінальне переслідування, а також журналістів Дмитра Гордона, Юрія Бутусова, Савіка Шустера та політика Дмитра Разумкова.

    До слова, глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія оцінює ймовірність розпаду монокоаліції у 10%.

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    Теги: політика Володимир Зеленський президент Андрій Богдан Давид Арахамія
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    Богдан назвав Арахамію «страшною помилкою»