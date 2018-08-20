Братья Пола Уокера хотят вернуть его героя в «Форсаж»



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Пол Уокер

Современный Голливуд продолжает доказывать зрителям печальный постулат: смерть актера – еще не повод окончательно прощаться навсегда с его персонажем

Сначала мы увидели это в «Форсаже 7» с Полом Уокером, потом – в недавних «Звездных войнах» с Кэрри Фишер, ну а в недалеком будущем, возможно, увидим в следующих частях «Форсажа»: братья погибшего Пола Уокера хотят вернуть его героя в экшн-франшизу.

После трагической смерти Пола Уокера в 2013 году братья актера, Калеб и Коди Уокеры, помогли создателям «Форсажа 7» закончить фильм, отыграв несколько сцен, в которых предполагалось участие Пола. И вот теперь братья полагают, что что-то похожее можно сделать снова:

«Я просто надеюсь, что нам выдастся возможность, не знаю, снять маленькое камео, вернуть Пола, чтобы он еще разок всех спас, – признался Калеб Уокер в недавнем интервью AP на премьере документальной ленты о своем погибшем брате. – Я мечтаю об этом и надеюсь, что нам удастся это сделать в одном из будущих фильмов».

По сюжету «Форсажа» Брайан О’Коннер жив, но завязал с опасным образом жизни «семьи» Торрето, и в недавней восьмой части франшизы его лишь упомянули, но не показали. У поклонников «Форсажа» впереди еще две части – девятая и десятая, после чего основная серия будет завершена (а франшиза, по всей видимости, продолжится спин-оффами).

Джерело: popcornnews