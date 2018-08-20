Названы лучшие фильмы ХХI века
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Американское издание The Washington Post составило список 23 лучших фильмов, снятых в XXI веке
«Это список признанных фильмов, которые помогли сформировать кинематографический язык. Они запечатлели не только свой собственный дух времени, но выдержали испытание историей, став настоящим примером в области эстетики, техники, грамматики и вкуса», — утверждают авторы рейтинга.
По их словам, с начала нулевых в кинематографе появилось множество ярких примеров, когда режиссеры экспериментируют с повествованием, формой и жанром. В редакции уверены, что существующий канон, где первые места занимают фильмы вроде «Головокружения» Альфреда Хичкока или «Гражданина Кейна» Орсона Уэллса, необходимо расширить новыми картинами. И несмотря на то, что они сняты относительно недавно, они заслуживают внимания зрителей.
Поскольку все привыкли считать классическими образцами ленты, снятые в прошлом веке, The Washington Post называет 23 фильма, снятых с начала 2000 года, которые ничем не хуже и точно так же неподвластны времени.
- «Дитя человеческое», режиссер Альфонсо Куарон (2006)
- «25-й час», режиссер Спайк Ли (2002)
- «Повелитель бури», режиссер Кэтрин Бигелоу (2008)
- «Майкл Клейтон», режиссер Тони Гилрой (2007)
- «Лабиринт Фавна», режиссер Гильермо дель Торо (2006)
- «Нефть», режиссер Томас Пол Андерсон (2007)
- «Отрочество», режиссер Ричард Линклейтер (2014)
- «4 месяца, 3 недели и 2 дня», режиссер Кристиан Мунджиу (2007)
- «Старая радость», режиссер Келли Райкардт (2006)
- «Вечное сияние чистого разума», режиссер Мишель Гондри (2004)
- «Голод», режиссер Стив Маккуин (2008)
- «Можешь рассчитывать на меня», режиссер Кеннет Лонерган (2000)
- «Старикам здесь не место», режиссеры братья Коэн (2007)
- «Меня там нет», режиссер Тодд Хейнс (2007)
- «Особое мнение», режиссер Стивен Спилберг (2002)
- «Дюнкерк», режиссер Кристофер Нолан (2017)
- «Ферма «Мадбаунд», режиссер Ди Рис (2017)
- «В центре внимания», режиссер Том Маккарти (2015)
- «Сын Саула», режиссер Ласло Немеш (2015)
- «Истории, которые мы рассказываем», режиссер Сара Полли (2013)
- «Туман войны», режиссер Эррол Моррис (2003)
- «Семейка Тененбаум», режиссер Уэс Андерсон (2001)
- «Унесенные призраками», режиссер Хаяо Миядзаки (2001)
Джерело: Buro 24/7