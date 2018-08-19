Скелет завел профиль в Instagram и подшучивает над девушками



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Скелет Скелли

Скелет - это не просто пара костяшек. Как оказалось, он может красиво одеваться, ходить по ресторанам и ездить в метро

В социальной сети Instagram появилась страница модного скелета, которая собрала уже сто тысяч подписчиков. Судя по фото, Скелли, так зовут скелета, следит за последними модными трендами, посещает самые злачные места и в целом ведет насыщенную светскую жизнь.

Идея создать страничку скелета пришла в голову маркетологу Дане Херлихе. Все началось с шутки, но вскоре переросло в настоящий культурный проект. Девушка и ее друзья одевают своего скелета, делают ему, а точнее ей маникюр и водят в кино и рестораны.

Идея всех снимков заключается в том, чтобы показать повседневную жизнь современных девушек. Скелет фотографируется в типичных местах и позах. Так, мы можем лицезреть ноги в ванной, бесконечные фото с едой, селфи и так далее. Такие фотографии есть у большинства представительниц прекрасного пола в альбоме или памяти мобильного телефона.

Скелет Скелли стал популярен потому, что многие девушки в этих образах узнают сами себя и потому всё это безобразие очень уморительно. Каждый новый образ туту же собирает бесчисленное количество лайков и комментариев.

Скелет даже подшутила над известной тусовщицей Ким Кардашьян, спародировав ее знаменитую фотосессию для журнала Paper.

Джерело: telegraf.com.ua