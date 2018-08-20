Британцы выбрали лучшего кандидата на роль следующего Джеймса Бонда



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Предпочтения киноманов оказались весьма неожиданными

Пока Дэниел Крэйг в очередной – и на этот раз точно последний – раз собирается примерить смокинг агента 007, в Великобритании выбирают, кто же заменит актера в роли Джеймса Бонда, и результаты оказались несколько неожиданными.

Сеть британских кинотеатров Odeon решила провести опрос среди зрителей, чтобы выяснить, кого же сами зрители считают идеальным кандидатом на роль Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крэйга. Неожиданно большинство проголосовали за Идриса Эльбу – 26% участников опроса полагают, что настало время для первого в истории темнокожего Бонда.

Ненамного уступил коллеге Том Харди – за него проголосовали 22%. Остальные же потенциальные кандидаты на роль Джеймса Бонда существенно отстают – Том Хиддлстон набрал 11% голосов, а Джеймс Нортон и Эйдан Тернер – по 5%.

Дэниел Крэйг на съемочную площадку «Бонда 25» отправится в декабре этого года, а премьера юбилейной части Бондианы намечена на 25 октября 2019.

Джерело: popcornnews