Брэда Питта застукали с прекрасной незнакомкой в Венеции



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представив новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» в Каннах вместе со звездной командой, Брэд Питт улетел в Венецию

В планах у Брэда Питта значилось посещение ежегодной биеннале искусств и встречи с друзьями.

На новых фото папарацци актер запечатлен на прогулке с другом, скульптором Томасом Хаусиго, и брюнеткой-незнакомкой.

Правда, никаких оснований для приписывания последней статуса спутницы Питта нет: судя по снимкам, девушка, скорее, проводила для приятелей экскурсию.

О своем увлечении современным искусством и скульптурой в частности Брэд Питт рассказывал в интервью GQ еще в 2017 году, после развода с Анджелиной Джоли:

«Если я что-то не создаю, не делаю своими руками, то я буду писать сценарии в своей голове. Последнее время я часто ходил в студию своего друга Томаса Хаусаго, я буквально сидел там на корточках целый месяц. Мне нравится работа с глиной, металлом, деревом, изучение материалов. Это очень одинокое занятие, но это очень полезно для меня сейчас».

Джерело: Hello!