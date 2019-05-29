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    Шоу-биз

    Брэда Питта застукали с прекрасной незнакомкой в Венеции

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    Брэда Питта застукали с прекрасной незнакомкой в Венеции

    Представив новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» в Каннах вместе со звездной командой, Брэд Питт улетел в Венецию

    В планах у Брэда Питта значилось посещение ежегодной биеннале искусств и встречи с друзьями.

    На новых фото папарацци актер запечатлен на прогулке с другом, скульптором Томасом Хаусиго, и брюнеткой-незнакомкой. 

    Правда, никаких оснований для приписывания последней статуса спутницы Питта нет: судя по снимкам, девушка, скорее, проводила для приятелей экскурсию.

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    Брэда Питта застукали с прекрасной незнакомкой в Венеции
    Брэда Питта застукали с прекрасной незнакомкой в Венеции
    Брэда Питта застукали с прекрасной незнакомкой в Венеции

    О своем увлечении современным искусством и скульптурой в частности Брэд Питт рассказывал в интервью GQ еще в 2017 году, после развода с Анджелиной Джоли:

    «Если я что-то не создаю, не делаю своими руками, то я буду писать сценарии в своей голове. Последнее время я часто ходил в студию своего друга Томаса Хаусаго, я буквально сидел там на корточках целый месяц. Мне нравится работа с глиной, металлом, деревом, изучение материалов. Это очень одинокое занятие, но это очень полезно для меня сейчас».  

    Джерело: Hello!

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