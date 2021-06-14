За что все полюбили Григория Чапкиса? В сети показали исторические кадры

Отрывок концерта Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского

Украинский хореограф Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня. Об этом ТСН сообщили в близком окружении легендарного хореографа.

Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года. О причине смерти хореографа написал его сын Грег Чапкис: «... Мы все все еще в шоке. Умер, потому старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки».

Напомним, знаменитость долгое время болел. Так, в декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Звезде было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными.

Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше. Впрочем, 6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он не долечил воспаление легких.

В феврале артист третий раз попал в больницу, отметив, что ему сковало спину и ноги. Также Григорий Николаевич сильно похудел.

Многим известен Чапкис по «Танцам со звездами» - в этом шоу он был одним из судей. Но уже мало кто помнит его легендарный «повзунець»:

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Начал танцевать в десять лет. Выступал в ансамбле танца под управлением Павла Вирского. Впоследствии открыл собственную школу танцев, был членом жюри танцевальных шоу. Автор книги «Любовь и танец - секреты долголетия».