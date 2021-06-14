За что все полюбили Григория Чапкиса? В сети показали исторические кадры
«Повзунець» в исполнении Григория Чапкиса, 1958
Отрывок концерта Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского
Украинский хореограф Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня. Об этом ТСН сообщили в близком окружении легендарного хореографа.
Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года. О причине смерти хореографа написал его сын Грег Чапкис: «... Мы все все еще в шоке. Умер, потому старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький, это муки».
Напомним, знаменитость долгое время болел. Так, в декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Звезде было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными.
Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше. Впрочем, 6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он не долечил воспаление легких.
В феврале артист третий раз попал в больницу, отметив, что ему сковало спину и ноги. Также Григорий Николаевич сильно похудел.
Многим известен Чапкис по «Танцам со звездами» - в этом шоу он был одним из судей. Но уже мало кто помнит его легендарный «повзунець»: