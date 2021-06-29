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    Британская модель раскрыла секрет узкой талии на снимках в соцсетях

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    Телезвезда Джорджи Кларк - Британская модель раскрыла секрет узкой талии на снимках в соцсетях
    Телезвезда Джорджи Кларк
    instagram.com/georgie.clarke/

    Не все, что вы видите в соцсетях, соответствует реальной жизни

    Британская модель и блогерша раскрыла секретную позу, которую используют ее коллеги для снимков в социальных сетях. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

    Телезвезда Джорджи Кларк (Georgie Clarke) регулярно публикует коллажи, на которых демонстрирует, как ее фигура выглядит с разных ракурсов съемки. Так, например, на одном из кадров она показала, как с помощью правильной позы и освещения добиться эффекта узкой талии. Манекенщица сфотографировалась в зеркало в белом кроп-топе и голубых плавках в клетку, придерживая их боковые части руками и скрестив ноги.

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    Британская модель раскрыла секрет узкой талии на снимках в соцсетях
    Британская модель раскрыла секрет узкой талии на снимках в соцсетях
    Британская модель раскрыла секрет узкой талии на снимках в соцсетях
    Британская модель раскрыла секрет узкой талии на снимках в соцсетях
    Британская модель раскрыла секрет узкой талии на снимках в соцсетях
    Британская модель раскрыла секрет узкой талии на снимках в соцсетях
    instagram.com/georgie.clarke/

    На соседнем снимке знаменитость запечатлена в расслабленной позе, из-за чего ее живот и ягодицы выглядят крупнее. По словам Кларк, на первом кадре она напрягла пресс, задержала дыхание и отклонила корпус назад. Также кисти закрыли боковые части живота, за счет чего ее талия стала визуально уже.

    «Не все, что вы видите в соцсетях, соответствует реальной жизни. Поэтому, когда будете позировать подобным образом, убедитесь, что ваш вид на фото не вызовет у вас комплексов», — подписала публикацию модель, которая набрала больше 24 тысяч лайков.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости модель шоу-бизнес
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    Британская модель раскрыла секрет узкой талии на снимках в соцсетях