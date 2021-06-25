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    Рианну застали за поцелуями с новым любовником. Им оказался известный рэпер

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    Певица Рианна - Рианну застали за поцелуями с новым любовником. Им оказался известный рэпер
    Певица Рианна

    Недавно певица и рэпер рассекретили свои отношения

    Рианна и ее парень ASAP Rocky наслаждаются совместными прогулками, и даже папарацци, которые фиксируют каждый шаг, похоже, не портят им настроение. Парочку застали на свидании в одном из ресторанов Нью-Йорка.

    Недавно певица и рэпер рассекретили свои отношения, слухи о которых ходили не один месяц, и даже дали совместное интервью. Тогда ASAP Rocky назвал бизнесвумен любовью всей своей жизни и сказал, что она «та самая».

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    Рианну застали за поцелуями с новым любовником. Им оказался известный рэпер
    Рианну застали за поцелуями с новым любовником. Им оказался известный рэпер
    Рианну застали за поцелуями с новым любовником. Им оказался известный рэпер
    Рианну застали за поцелуями с новым любовником. Им оказался известный рэпер
    Рианну застали за поцелуями с новым любовником. Им оказался известный рэпер

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Рианну застали за поцелуями с новым любовником. Им оказался известный рэпер