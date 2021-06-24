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    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила поклонников точенной фигурой на пляже в Одессе (фото)

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    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила поклонников точенной фигурой на пляже в Одессе (фото)
    instagram.com/alenak705/

    Алена Каверина продолжает отдыхать в Украине

    Избранница известного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма Алена Каверина, которая отдыхает в Одессе, вызвала фурор фото в купальнике.

    Так, девушка продолжает наслаждаться отпуском в родной Украине и радует поклонников новыми горячими кадрами. В частности, в этот раз любимая звезды опубликовала в Instagram фотографию, на которой позировала на фоне большой статуи гориллы в крошечном бикини, демонстрируя длинные стройные ножки.

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    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила поклонников точенной фигурой на пляже в Одессе (фото)
    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила поклонников точенной фигурой на пляже в Одессе (фото)
    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила поклонников точенной фигурой на пляже в Одессе (фото)
    instagram.com/alenak705/

    Пользователи написали в комментариях, что у Алены роскошная фигура.

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Любовница Ван Дамма в бикини восхитила поклонников точенной фигурой на пляже в Одессе (фото)