Бритни Спирс отметила день рождения в торговом центре



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Звезда сходила в боулинг и на каток

38-летняя певица провела этот день со своим молодым человеком, без толп фанатов

2 декабря американской поп-звезде Бритни Спирс исполнилось 38 лет. У звезды появился новый молодой человек — 25-летний инструктор по фитнесу Сэм Асгари. Он планомерно возвращает Бритни в нормальную форму, как в плане тела, так и в душевном равновесии.

И вот, на 38-летие мужчина устроил своей возлюбленной день рождения, состоящий из простых радостей. Спирс выложила в Instagram видеоотчет о своем маленьком празднике. Из него можно понять, что Сэм сводил женщину в боулинг, на пляж и на ледовый каток. Также у Бритни был небольшой розовый тортик с одной свечкой и множеством ее фотографий, напечатанных прямо на креме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 2 Дек 2019 в 7:02 PST

«Мы живем, мы смеемся, мы спорим и больше всего мы любим, - написал молодой человек в Instagram, поздравляя Спирс с днем рождения. - Ты можешь быть принцессой эстрады, но, в первую очередь, ты - моя принцесса».