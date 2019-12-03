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    Жизнь

    Эпичный снежный бой: режиссер «Джона Уика» снял рекламу для iPhone 11 Pro

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    <p>Игра в снежки выглядит по‑настоящему эпично</p> <div></div> - Эпичный снежный бой: режиссер «Джона Уика» снял рекламу для iPhone 11 Pro

    Игра в снежки выглядит по‑настоящему эпично

    «Сделай праздничные видео эпичными» — так звучит рекламный слоган

    Режиссер «Джона Уика», Дэдпула 2″ и «Хоббса и Шоу» Дэвид Литч снял рекламу для Apple из серии «Снято на iPhone». Ролик под названием Snowbrawl полностью снят на iPhone 11 Pro. Сюжет ролика строится вокруг игры в снежки между подростками, но снято это в стиле экшен-фильма с большим количеством slow-motion-сцен.

     «Сделай свои праздничные видео эпичными» — так звучит слоган рекламы.

     

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