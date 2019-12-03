Эпичный снежный бой: режиссер «Джона Уика» снял рекламу для iPhone 11 Pro



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Игра в снежки выглядит по‑настоящему эпично

«Сделай праздничные видео эпичными» — так звучит рекламный слоган

Режиссер «Джона Уика», Дэдпула 2″ и «Хоббса и Шоу» Дэвид Литч снял рекламу для Apple из серии «Снято на iPhone». Ролик под названием Snowbrawl полностью снят на iPhone 11 Pro. Сюжет ролика строится вокруг игры в снежки между подростками, но снято это в стиле экшен-фильма с большим количеством slow-motion-сцен.

«Сделай свои праздничные видео эпичными» — так звучит слоган рекламы.