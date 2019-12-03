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    Жизнь

    Он – за грудь, а она лизнула: Цекало наслаждается молодой женой (фото)

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    <p>Cудя по геотэгам Дарьи, они с мужем сейчас отдыхают на Багамах</p> <div></div> - Он – за грудь, а она лизнула: Цекало наслаждается молодой женой (фото)

    Cудя по геотэгам Дарьи, они с мужем сейчас отдыхают на Багамах

    У бывшего мужа Лолиты Милявской наступила вторая молодость

    58 летний российский продюсер родом из Киева Александр Цекало и Дарина Эрвин вместе уже практически год: они поженились зимой 2019-го и с тех пор живут в Калифорнии, а Дарина часто выкладывает в Instagram фотографии с мужем. На днах она поделилась в Stories сразу двумя снимками с мужем.

    На одном из фото Александр взял свою молодую жену, которая в дочери ему годится, за грудь, а на другом, уже возлюбленная продюсера игриво покусывает и лижет его ухо.

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    Он – за грудь, а она лизнула: Цекало наслаждается молодой женой (фото)
    Он – за грудь, а она лизнула: Цекало наслаждается молодой женой (фото)
    Он – за грудь, а она лизнула: Цекало наслаждается молодой женой (фото)
    Он – за грудь, а она лизнула: Цекало наслаждается молодой женой (фото)

    Как известно, Эрвин - начинающая актриса и художница. Рисует женщина преимущественно обнаженную натуру.

    Кстати, для картин с мужскими гениталиями для Дарьи позирует не Александр. По крайней мере, такова авторитетное мнение его экс-жены, певицы Лолиты.

    «У Сашки вообще размера не было», - заявила звезда в телешоу Леры Кудрявцевой.

    «Я эти рисунки посмотрела уже сто лет назад. И меня много кто уже спрашивал: «Скажи, а она Сашки рисовала?» Должна вас разочаровать: точно нет! Нет ничего общего. Это скорее ... «хотелось бы», - подытожила Лолита .

    Напомним, ради Дарьи, младшей его на 30 лет, Александр расстался с сестрой Веры Брежневой Викторией, которая родила ему двоих детей.

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