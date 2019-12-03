Возлюбленная Криштиану Роналду в мини-платье соблазнительно изгибается в ванне



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34-летний Криштиану Роналду в этом году не смог выиграть главную футбольную награду - «Золотой мяч» instagram.com/georginagio/

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Испанская модель и гражданская жена Роналду Джорджина Родригес любит эпатировать публику откровенными снимками. На этот раз танцовщица надела бордовое мини-платье с глубоким декольте. Родригес распустила волосы и сделала яркий макияж. Дополнила дерзкий образ диадема с бриллиантами.

Фото: instagram.com/georginagio/

Девушка позировала в пенной ванне. «Расслабленная Клеопатра», - описала она свое состояние.

Поклонники модели пришли к выводу, что таким образом она решила приободрить своего возлюбленного. «Это чтобы снять все лишние вопросы злопыхателей?», «Выглядишь роскошно. Криштиану - счастливчик», «Такая горячая, что нужно остудить», - прокомментировали они.