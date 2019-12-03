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    Шоу-биз

    Возлюбленная Криштиану Роналду в мини-платье соблазнительно изгибается в ванне

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    <p>34-летний Криштиану Роналду в этом году не смог выиграть главную футбольную награду - &laquo;Золотой мяч&raquo;</p> <p>instagram.com/georginagio/</p> <div></div> - Возлюбленная Криштиану Роналду в мини-платье соблазнительно изгибается в ванне

    34-летний Криштиану Роналду в этом году не смог выиграть главную футбольную награду - «Золотой мяч»

    instagram.com/georginagio/

    25-летняя красотка в сексуальном наряде решила утешить любимого мужчину

    Испанская модель и гражданская жена Роналду Джорджина Родригес любит эпатировать публику откровенными снимками. На этот раз танцовщица надела бордовое мини-платье с глубоким декольте. Родригес распустила волосы и сделала яркий макияж. Дополнила дерзкий образ диадема с бриллиантами.

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    Фото: instagram.com/georginagio/

    Девушка позировала в пенной ванне. «Расслабленная Клеопатра», - описала она свое состояние.

    Поклонники модели пришли к выводу, что таким образом она решила приободрить своего возлюбленного. «Это чтобы снять все лишние вопросы злопыхателей?», «Выглядишь роскошно. Криштиану - счастливчик», «Такая горячая, что нужно остудить», - прокомментировали они.

     

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