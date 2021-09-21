Бритни Спирс отметила возвращение в Instagram странным танцем (видео)

Артистка обеспокоила фанатов

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс, которая удалила свою учетную запись в Instagram после объявления о помолвке с бойфрендом Сэмом Асгари, вернулась в соцсети. Новые публикации появились в ее аккаунте.

39-летняя певица разместила сразу три поста на своей странице, тем самым объявив о восстановлении аккаунта после недельного отсутствия. Так, артистка показала фанатам странный танец под песню музыканта Ленни Кравица, который она исполнила перед камерой в белом кроп-топе и коротких шортах с цветочным принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Подписчиков обеспокоил новый ролик знаменитости, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Бритни, с тобой точно все в порядке?», «Я перестала тебя понимать», «Верните аккаунт Бритни!», «Я одна думаю, что ее последние публикации выглядят странно?», «Подозрительное описание видео», «Ты сходишь с ума», — высказывались поклонники.

Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

«Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

.