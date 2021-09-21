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    Елена Зеленская в образе учительницы снялась для модного глянца (фото)

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    Первая леди Елена Зеленская - Елена Зеленская в образе учительницы снялась для модного глянца (фото)
    Первая леди Елена Зеленская
    instagram.com/uafirstlady/

    Для фотосессии первая леди выбрала укороченный темно-серый свитер

    Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для сентябрьской обложки глянцевого журнала Elle. Супруга главы государства продемонстрировала стильный образ и сфотографировалась со школьниками.

    Соответствующие фото появились в фан-аккаунте Елены Зеленской Uafirstlady. Обложка журнала с первой леди посвящена 20-летию издания в Украине.

    Для фотосессии Зеленская выбрала укороченный темно-серый свитер, приталенную белую юбку длины миди и черные лоферы, которые отлично дополнили образ. Зеленская позирует вместе с детьми в коридоре, вероятнее всего во время перерыва.

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    Елена Зеленская в образе учительницы снялась для модного глянца (фото)
    Елена Зеленская в образе учительницы снялась для модного глянца (фото)
    instagram.com/uafirstlady/

    Отметим, что это не в первый раз, когда Елена Владимировна позирует для обложек журнала. Например, в начале сентября этого года Зеленская появилась на обложке украинского журнала «Корреспондент», где продемонстрировала деловой и стильный лук.

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес первая леди Елена Зеленская
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    Елена Зеленская в образе учительницы снялась для модного глянца (фото)