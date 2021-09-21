Елена Зеленская в образе учительницы снялась для модного глянца (фото)

Для фотосессии первая леди выбрала укороченный темно-серый свитер

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для сентябрьской обложки глянцевого журнала Elle. Супруга главы государства продемонстрировала стильный образ и сфотографировалась со школьниками.

Соответствующие фото появились в фан-аккаунте Елены Зеленской Uafirstlady. Обложка журнала с первой леди посвящена 20-летию издания в Украине.

Для фотосессии Зеленская выбрала укороченный темно-серый свитер, приталенную белую юбку длины миди и черные лоферы, которые отлично дополнили образ. Зеленская позирует вместе с детьми в коридоре, вероятнее всего во время перерыва.

Отметим, что это не в первый раз, когда Елена Владимировна позирует для обложек журнала. Например, в начале сентября этого года Зеленская появилась на обложке украинского журнала «Корреспондент», где продемонстрировала деловой и стильный лук.

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