Фронтмен группы Kozak System в 48 лет впервые узнал правду о родном отце

Иван Леньо поделился личным

Украинский музыкант, лидер группы Kozak System Иван Леньо рассказал о своем отце.

Так, артист рос в полной семье. Впрочем, несколько лет назад мужчина случайно узнал — папа, который воспитал и благодаря которому он занимается музыкой, не его биологический отец. Об этом исполнитель рассказал в программе «Жизнь известных людей». Леньо вспомнил, что шокирующую новость ему сообщила сестра, о существовании которой певец также не догадывался.

«Мне звонит женщина и говорит: "Вы Иван? Иван, привет, я твоя сестра. Папа жив, давай встретимся". Ну ясно, что я к маме, мама там плачет. А история такова, что моя мама вышла замуж за мужчину и прожила с ним буквально один год. И она развелась с ним, они разошлись, когда она еще была беременной. Почему? Потому что появился мой папа, то есть тот, кого я знаю», — поделился Леньо.

С тех пор биологический отец участия в жизни сына не брал. И только через 48 лет изъявил желание увидеться. Знаменитость откровенно признался, что сначала не хотел видеться, мол, где он был во время всей его жизни. Но несмотря на эмоции и сомнения, их встреча все же состоялась.

«Захожу в квартиру, я чувствую каждый шаг. Первый взгляд на него... Ну, это словами не передать. А он сказал: «Ну где-то так я себе и представлял нашу встречу», — вспомнил музыкант.

Это была их первая и последняя встреча. Несколько месяцев спустя отец умер. Мнение другого папы по поводу этой ситуации Иван так и не услышал.

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