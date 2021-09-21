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    Фронтмен группы Kozak System в 48 лет впервые узнал правду о родном отце

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    Украинский музыкант, лидер группы Kozak System Иван Леньо - Фронтмен группы Kozak System в 48 лет впервые узнал правду о родном отце
    Украинский музыкант, лидер группы Kozak System Иван Леньо
    instagram.com/ivan.lenyo/

    Иван Леньо поделился личным

    Украинский музыкант, лидер группы Kozak System Иван Леньо рассказал о своем отце.

    Так, артист рос в полной семье. Впрочем, несколько лет назад мужчина случайно узнал — папа, который воспитал и благодаря которому он занимается музыкой, не его биологический отец. Об этом исполнитель рассказал в программе «Жизнь известных людей». Леньо вспомнил, что шокирующую новость ему сообщила сестра, о существовании которой певец также не догадывался.

    «Мне звонит женщина и говорит: "Вы Иван? Иван, привет, я твоя сестра. Папа жив, давай встретимся". Ну ясно, что я к маме, мама там плачет. А история такова, что моя мама вышла замуж за мужчину и прожила с ним буквально один год. И она развелась с ним, они разошлись, когда она еще была беременной. Почему? Потому что появился мой папа, то есть тот, кого я знаю», — поделился Леньо.

    С тех пор биологический отец участия в жизни сына не брал. И только через 48 лет изъявил желание увидеться. Знаменитость откровенно признался, что сначала не хотел видеться, мол, где он был во время всей его жизни. Но несмотря на эмоции и сомнения, их встреча все же состоялась.

    «Захожу в квартиру, я чувствую каждый шаг. Первый взгляд на него... Ну, это словами не передать. А он сказал: «Ну где-то так я себе и представлял нашу встречу», — вспомнил музыкант.

    Это была их первая и последняя встреча. Несколько месяцев спустя отец умер. Мнение другого папы по поводу этой ситуации Иван так и не услышал.

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Фронтмен группы Kozak System в 48 лет впервые узнал правду о родном отце