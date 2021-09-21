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    Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин

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    Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин

    Артист признался, что никогда не думал стать отцом в 19 лет

    В апреле самый молодой победитель «Голоса страны» Роман Сасанчин узнал, что его любимая неожиданно забеременела. Делиться этой новостью с публикой звезда не спешил, а вот родителям рассказал. Мама победителя "Голоса страны" обрадовалась. Какой же была реакция отца, читайте ниже.

    Молодые родители утверждают, что их будущий ребенок желанный, однако две полоски на тесте стали неожиданностью как для 23-летней для Иванны, так и для 19-летнего Романа Сасанчина. Девушка была уверена, что не забеременеет из-за нерегулярных критических дней и частых гормональных сбоев. Однако сложилось по-другому.

    Победитель «Голоса страны» волновался, как сказать маме о беременности девушки, ведь в то время госпожа Евдокия приходила в себя после тяжелой формы COVID-19.

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    Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин
    Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин
    Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин

    «Мама, с тобой все хорошо? Ничего не болит? Врачи сбоку есть? Садись, я тебе кое-что скажу», – с этих слов Роман начал серьезный разговор с матерью.

    Мама так обрадовалась, говорит: «Будет третья Ромашечка». У папы несколько иная реакция была, говорит: «Ну что, молодец, сынок», – вспомнил Роман Сасанчин.

    Ранее «Скотч» сообщал, что молоденька жена 55-летнего Павлика впервые показала лицо сына

    Так, на странице в Инстаграме Репяхова разместила видео, однако спустя некоторое время все же удалила с аккаунта. На кадрах видно, как жена артиста позирует и кружится вместе с сыном, а после прижимает его к себе. В первые секунды поклонники заметили лицо малыша.

    «Мишенька впервые увидел море», – подписала девушка ролик

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Молодец, сынок. Как родители отреагировали на незапланированную беременность любимой Романа Сасанчин