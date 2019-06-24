Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в купальнике на пляже



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Бритни Спирс instagram.com/britneyspears

Звезда позировала в микробикини на Багамах

37-летняя певица устроила себе небольшие каникулы на Багамах. Компанию ей составила мама, 64-летняя Линн Спирс.

Instagram Бритни Спирс сейчас пестрит счастливыми снимками и видео, которые звезда делает в отпуске. Певица, которая недавно вышла из реабилитационной клиники, улетела из Лос-Анджелеса на Багамские острова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 23 Июн 2019 в 2:29 PDT

На одном из снимков исполнительница позировала в микробикини, продемонстрировав стройную фигуру. На другом она уже лежала на пляже и улыбалась.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 22 Июн 2019 в 6:14 PDT

На видео Бритни танцевала под музыку Энрике Иглесиаса, каталась на мопеде, а также рассказала, что боится акул. Певица выглядела счастливой и отдохнувшей.

Джерело: graziamagazine.ru