Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в купальнике на пляже
Бритни Спирс
instagram.com/britneyspears
Звезда позировала в микробикини на Багамах
37-летняя певица устроила себе небольшие каникулы на Багамах. Компанию ей составила мама, 64-летняя Линн Спирс.
Instagram Бритни Спирс сейчас пестрит счастливыми снимками и видео, которые звезда делает в отпуске. Певица, которая недавно вышла из реабилитационной клиники, улетела из Лос-Анджелеса на Багамские острова.
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На одном из снимков исполнительница позировала в микробикини, продемонстрировав стройную фигуру. На другом она уже лежала на пляже и улыбалась.
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На видео Бритни танцевала под музыку Энрике Иглесиаса, каталась на мопеде, а также рассказала, что боится акул. Певица выглядела счастливой и отдохнувшей.
Джерело: graziamagazine.ru