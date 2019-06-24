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    Шоу-биз

    Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в купальнике на пляже

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс похвасталась идеальной фигурой в купальнике на пляже
    Бритни Спирс
    instagram.com/britneyspears

    Звезда позировала в микробикини на Багамах

    37-летняя певица устроила себе небольшие каникулы на Багамах. Компанию ей составила мама, 64-летняя Линн Спирс.

    Instagram Бритни Спирс сейчас пестрит счастливыми снимками и видео, которые звезда делает в отпуске. Певица, которая недавно вышла из реабилитационной клиники, улетела из Лос-Анджелеса на Багамские острова.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    На одном из снимков исполнительница позировала в микробикини, продемонстрировав стройную фигуру. На другом она уже лежала на пляже и улыбалась. 

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    На видео Бритни танцевала под музыку Энрике Иглесиаса, каталась на мопеде, а также рассказала, что боится акул. Певица выглядела счастливой и отдохнувшей.

    Джерело: graziamagazine.ru

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