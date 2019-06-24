Майкл Б. Джордан может стать главным героем новой «Матрицы



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Майкл Б Джордан The Challenger

По предварительным данным съемки нового фильма начнутся в следующем году

Лана и Лилли Вачовски планируют снять новый фильм франшизы «Матрица». По данным источников, подготовка к работе уже идёт, старт съёмок запланирован на начало 2020 года. Они пройдут в Чикаго.

Сценарий нового фильма написал Зак Пенн, а главную роль должен исполнить Майкл Б. Джордан. Подробности сюжета отсутствуют. К команде присоединится художник-постановщик Хью Бэйтап, который работал над оригинальной «Матрицей» в 1999 году.

Ранее Чад Стахелски, который сотрудничал с Вачовски в качестве каскадера, говорил, что режиссёры работают над новой «Матрицей». Позже выяснилось, что его слова вырвали из контекста и процитировали неверно.

Последним полнометражным фильмом Вачовски стал «Восхождение Юпитер», после этого сёстры трудились над сериалом «Восьмое чувство» для Netflix.

Майкл Б. Джордан недавно появлялся на экранах в фильме «Крид 2».

Джерело: Киноафиша