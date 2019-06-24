12-летний мальчик шьет галстуки-бабочки для животных в приютах, чтобы помочь им найти дом



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boredpanda.com

Известно, как трудно животным из приютов найти себе хозяев и дом, некоторые ожидают невыносимо долго и находят, другие - не находят никогда

Несмотря на свой молодой возраст, 12-летний мальчик из Нью-Джерси с золотым сердцем, Дариус Браун выступил с инициативой, чтобы помочь пушистым друзьям найти дом намного быстрее.

Он создает стильные галстуки-бабочки ручной работы для кошек и собак и жертвует их приютам для животных, чтобы привлечь внимание будущих владельцев.

12-летний мальчик шьет галстуки-бабочки для животных в приютах, чтобы помочь им найти дом

У Дария Брауна своя история, которая повлияла на его большое сердце и решимость. В возрасте 2-х лет ему был поставлен диагноз: задержка речи, понимания и мелкой моторики, но он старался все это преодолеть.

В 8 лет он начал помогать своей старшей сестре в кройке и шитье, в результате, у него хорошо развилась мелкая моторика рук. И вот, теперь он использует эту свою способность, чтобы помочь животным.

В 11 лет Дариус Браун основал компанию по пошиву одежды для домашних животных Beaux & Paws, специализирующуюся на уникальных и стильных галстуках-бабочках для людей и животных. Молодой генеральный директор, кажется, знает больше о правильных способах ведения бизнеса, чем многие современные предприниматели. Дарий подарил бесчисленных бабочек приютам для животных и центрам усыновления в США и Великобритании. И его усилия поддержаны более чем 43 тысячами подписчиков в Instagram.

Сам любитель собак, Дарий захотел помочь животным после разрушительных последствий урагана Харви и урагана Ирма в 2017 году. Многие домашние животные, оставшиеся без дома, были переведены в разные приюты по всей стране, из-за отсутствия усыновителей, их часто просто усыпляли.

Дарий был полон решимости помочь спасти кошек и собак. Его шикарные аксессуары превратили тысячи обитателей приюта в милых и элегантных питомцев, готовых отправиться домой в любую минуту. Что привлекло потенциальных усыновителей.

Когда вы смотрите на резюме Брауна, трудно поверить, что ему всего 12. Его история была показана во многих телевизионных шоу, а также признана многими общественными деятелями, знаменитостями и влиятельными лицами, включая Аллена Хьюстона, Кению Мур, Ле Брауна и многих Больше.

В 2018 году бывший президент США Барак Обама наградил Дария почетным письмом, в котором он поблагодарил молодого альтруиста за его приверженность работе на благо общества.

За свои усилия и достижения он получил премию «Лидерство от лидеров безграничного будущего», премию «За выдающиеся достижения» от конференции WDIB, премию «Молодежь за перемены» от «Excel Honors», и молодежную премию «Жасмина анема» от « Black Cotton Foundation» в июне 2019 года.

Джерело: boredpanda.com