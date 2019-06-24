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    Жизнь

    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе

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    Кришитану Роналду и Джорджина Родригес - Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Кришитану Роналду и Джорджина Родригес

    Легендарный футболист порадовал поклонников новыми фото

    34-летний Криштиану Роналду активно отдыхает в футбольное межсезонье. Футболист отправился в Сен-Тропе вместе с 25-летней возлюбленной Джорджиной Родригес.

    Пара проводит время на роскошной яхте. Влюбленные щедро поделились снимками своего путешествия с поклонниками.

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    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе
    Криштиану Роналду наслаждается отдыхом с соблазнительной красоткой в Сен-Тропе

    Криштиану и Джорджина плавали и загорали, наслаждаясь роскошными видами французской Ривьеры. Возлюбленная спортсмена выбрала эффектный образ для фотосессии. Она подчеркнула длинные стройные ноги ультракоротким платьем и босоножками на высоком каблуке.

    Недавно Криштиану Роналду похвастался обнаженным торсом на отдыхе, вызвав восторги поклонников. Ранее старший сын футболиста отметил день рождения, и звездный отец нежно поздравил мальчика.

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