Олег Сенцов признался, что ему не дают видеться с ребенком: «Это больно и тяжело»

Сенцов подчеркнул, что отношения с матерью ребенка у него действительно сложились не очень хорошие

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что сейчас ему не разрешают видеться с дочерью Эммой столько, сколько бы он этого хотел. Девочка родилась в декабре прошлого года, впоследствии отношения с матерью – журналистом и активистом Юлией Бабич – он назвал неудачными.

Подробностями мужчина поделился в интервью «Фактам ICTV», которое в первую очередь касалось рассказа о съемках его последнего фильма «Носорог». Беседа вышла в записи на YouTube-канале СМИ.

«Действительно хотел бы видеться больше, но есть некоторые вещи, которые этому мешают. Мне постоянно ставят условия... А когда тебя бьют по самому важному, это очень больно и тяжело», – признался Сенцов.

Он подчеркнул, что отношения с матерью ребенка у него действительно сложились не очень хорошие. В частности, заявил о манипуляциях и даже шантаж со стороны тех, кто занимается воспитанием маленькой Эммы.

«Это моя личная жизнь и я не хотел выносить это на рассмотрение общественности. Однако началась сильная манипуляция по этому поводу и шантаж – чтобы избавиться от этого, мне пришлось рассказать», – пояснил режиссер.

Добавим: о том, что в украинского режиссера родилась дочь, которую назвали Эмма, стало известно в феврале 2021 года. Вскоре выяснилось, что матерью девочки является Юлия Бабич. По ее постам в соцсетях, ребенок появился на свет 16 декабря 2020 года. 16 января Бабич опубликовала фото дочери и написала, что "нам сегодня 1 месяц".

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Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

«Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

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