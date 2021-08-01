Насколько увеличились гонорары Go_A после выступления на «Евровидении-2021»

Также Екатерина Павленко рассказала о своих поклонниках

Солистка группы Go_A, которая представляла Украину на «Евровидении-2021» и заняла 5 место, Екатерина Павленко рассекретила, насколько увеличились гонорары после участия в конкурсе.

В программе «Светская жизнь» исполнительница отметила, что денег платят значительно больше, а еще условия работы улучшились.

«Ну процентов так на 300. Ну, не забывайте, что до Нацотбора, мы вообще были ноунеймами. Честно говоря, я еще не поняла, что я могу себе позволить, ведь из-за концертов у меня совсем нет времени тратить деньги. У меня как-то нет склонности покупать какие-то дорогие вещи, но вчера я пошла и купила себе духи Chanel», — поделилась артистка.

Сейчас Go_A едва ли не единственная украинская группа, которая гастролирует по Европе. Катя призналась, что за рубежом коллектив имеет много фанов, чему очень рада.

«Очень приятно, потому что когда мы приехали на наше первое выступление в Вильнюс, осознали, что очередь на наш сольный концерт не заканчивается. Мы были очень приятно ошеломлены. Это вдохновляет, ведь то, что мы поем на украинском языке, нам начали подпевать с первой песни, несмотря на то, что начинали мы не с хита», — поделилась Павленко.

Ранее «Скотч» сообщал, что жена украинского шоумена шокировала признаниями о семейной жизни: «Бил и подсыпал наркотики».

Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.

«Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым», — вспомнила Юля.

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