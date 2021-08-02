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    Олег Сенцов объявил о женитьбе (видео)

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    Украинский режиссер Олег Сенцов - Олег Сенцов объявил о женитьбе (видео)
    Украинский режиссер Олег Сенцов

    Режиссер отметил, что его избранница не из мира кино

    Украинский режиссер Олег Сенцов, который завершил съемки нового фильма «Носорог», признался, что у него есть любимая девушка. По его словам, они планируют официально узаконить отношения.

    Об этом он рассказал «Фактам ICTV».

    «У меня есть любимая. Мы собираемся пожениться», – заявил Сенцов.

    На уточняющий вопрос, не с кино ли случайно его избранница, он утвердительно ответил, что вовсе нет. В частности подчеркнул, что девушка далека от киномира, но очень близка для него.

    «И это главное. Я вообще очень трудно влюбляюсь и это для меня такое...» – оборвал признание режиссер.

    Напомним, у Сенцова трое детей: Алина (2002 г. р.), Влад (2004 г. р.) и Эмма (2020 г. р.).

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: знаменитости Олег Сенцов новости
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    Олег Сенцов объявил о женитьбе (видео)