Олег Сенцов объявил о женитьбе (видео)

Режиссер отметил, что его избранница не из мира кино

Украинский режиссер Олег Сенцов, который завершил съемки нового фильма «Носорог», признался, что у него есть любимая девушка. По его словам, они планируют официально узаконить отношения.

Об этом он рассказал «Фактам ICTV».

«У меня есть любимая. Мы собираемся пожениться», – заявил Сенцов.

На уточняющий вопрос, не с кино ли случайно его избранница, он утвердительно ответил, что вовсе нет. В частности подчеркнул, что девушка далека от киномира, но очень близка для него.

«И это главное. Я вообще очень трудно влюбляюсь и это для меня такое...» – оборвал признание режиссер.

Напомним, у Сенцова трое детей: Алина (2002 г. р.), Влад (2004 г. р.) и Эмма (2020 г. р.).

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