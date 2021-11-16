Бритни Спирс рассказала, что будет праздновать аж два месяца

В США вступило в силу решение об отмене 13-летнего опекунства Джейми Спирса над своей дочерью, певицей Бритни Спирс

На своей странице в Instagram звезда 2000-х Бритни Спирс опубликовала пост, в котором поделилась с читателями радостной новостью: «Какие прекрасные выходные! Я была на девятом небе от счастья».

Певица также написала, что выпила бокал шампанского и теперь следующие два месяца будет праздновать свою свободу и день рождения.

Бритни Спирс также поблагодарила своего адвоката, которой помог ей в получении полной свободы.

Напомним с 12 ноября суд полночью освободил Бритни от опеки отца. Теперь певица имеет полное право распоряжаться всем своим имуществом и личной жизнью.