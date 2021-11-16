  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    В откровенной фотосессии на жене Остапчука остались только сапоги за 150 тысяч

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жена Владимира Остапчука Кристина - В откровенной фотосессии на жене Остапчука остались только сапоги за 150 тысяч
    Жена Владимира Остапчука Кристина
    instagram.com/kristygor/

    Звезда впервые разделась до сапог

    Жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина в своем Инстаграме показала фото в одних только сапогах и шляпе. Смелые кадры она подписала философскими размышлениями об ограничениях.

    Девушка позирует перед камерой в черных кожаных ботфортах известного итальянского бренда Casadei и белой шляпе украинского производства Shmelevsky. Руку Кристины украшают часы французского ювелирного дома CARTIER. Средняя цена таких – 150 тысяч гривен. Левое плечо модели оголено, а правое прикрыто кожаным пиджаком.

    instagram.com/kristygor/
    instagram.com/kristygor/

    «Можно делать аскезу на желание: загадываешь себе желание, а взамен за него ты готов себя в чем-то ограничить и создать даже некий дискомфорт. Например, не ругаться матом», – написала жена телеведущего.

    Ранее супруга Остапчука призналась, что за свои деньги оплачивает коммуналку и покупает продукты.

    Недавно супруги решили построить собственный дом. Как говорит Кристина, Владимир выплачивает деньги за него. Впрочем, и она помогает своему мужу.

    «Подарки любимому я покупаю сама, а не как некоторые – за деньги мужа. Поэтому я считаю, что у нас общий вклад во все», — говорит Кристина.

    Читайте также: Трижды вакцинированный Остапчук похвастался романтическими фото с Парижа
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В откровенной фотосессии на жене Остапчука остались только сапоги за 150 тысяч