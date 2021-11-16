В откровенной фотосессии на жене Остапчука остались только сапоги за 150 тысяч

Звезда впервые разделась до сапог

Жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина в своем Инстаграме показала фото в одних только сапогах и шляпе. Смелые кадры она подписала философскими размышлениями об ограничениях.

Девушка позирует перед камерой в черных кожаных ботфортах известного итальянского бренда Casadei и белой шляпе украинского производства Shmelevsky. Руку Кристины украшают часы французского ювелирного дома CARTIER. Средняя цена таких – 150 тысяч гривен. Левое плечо модели оголено, а правое прикрыто кожаным пиджаком.

instagram.com/kristygor/

«Можно делать аскезу на желание: загадываешь себе желание, а взамен за него ты готов себя в чем-то ограничить и создать даже некий дискомфорт. Например, не ругаться матом», – написала жена телеведущего.

Ранее супруга Остапчука призналась, что за свои деньги оплачивает коммуналку и покупает продукты.

Недавно супруги решили построить собственный дом. Как говорит Кристина, Владимир выплачивает деньги за него. Впрочем, и она помогает своему мужу.

«Подарки любимому я покупаю сама, а не как некоторые – за деньги мужа. Поэтому я считаю, что у нас общий вклад во все», — говорит Кристина.

Читайте также: Трижды вакцинированный Остапчук похвастался романтическими фото с Парижа