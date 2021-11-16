Будет новая песня? Каменских заинтриговала своих фанатов

Подписчики певицы ожидают новой песни Каменских в дуэте с молодым исполнителем

Украинская певица, кумир миллионов Настя Каменских поделилась на своей страничке в Instagram интригующим фото с подписью «у каждого своя история 19.11».

Также с своих stories артистка подогрела интерес слушателей ещё более любопытным видео, с подписью «Новая песня&Новое видео 19.11».

Фото: Instagram/Настя Каменских

В комментариях под постом аудитория певицы высказывает свои догадки. Но большинство из них думают, что в скором времени нас ждёт новая песня от Насти Каменских в дуэте с молодым исполнителем, имя которого пока неизвестно.

Так же поклонники певицы заметили, что на этом снимке Настя очень сильно напоминает свои образы ещё во времена выступлений вместе с Потапом в дуэте.

Ранее Каменских рассказала, что имеет комплексы. Певица не скрывает, что до сих пор находится в процессе принятия себя. А стресс, который она пережила после потери отца в начале 2021-го, прекратила заедать только полгода спустя. Певица уверена, все начинается с головы, а красивое тело — это прежде всего работа над своими мыслями.